港版國安法：崔天凱指維護國家安全是一國兩制賴以生存的基礎

崔天凱指維護國家安全是一國兩制賴以生存的基礎。（中新社圖片）

中國駐美大使崔天凱上周六（30日）在彭博社網站發表文章稱，維護國家安全是「一國兩制」賴以生存的基礎。只有國家安全根基穩固、社會大局穩定，才能充分發揮「一國兩制」制度優勢，解決經濟民生等深層次矛盾問題，若國家安全得不到保障，香港的長期繁榮穩定也無從談起。

這篇文章題為《保「一國兩制」前途，還香港穩定發展》，指出香港在國家安全上長期處於「不設防」狀態，令別有用心的人公然鼓吹「港獨」、煽動暴力，屢屢突破中共中央政府底線；外部勢力愈來愈肆無忌憚地插手和搗亂，干預香港事務。香港陷入亂局，中國國家安全受到危害。

文章認為，香港回歸23年，反對派一直反對《基本法》23條立法，令香港國家安全出現風險漏洞，而堵住漏洞已是刻不容緩。世界上任何國家，無論是實行單一制還是聯邦制，國家安全立法都屬於國家立法權力，中央政府對維護國家安全負有最大和最終的責任。

文章指出，有關立法針對的是分裂國家、顛覆政權、組織實施恐怖活動及外國和境外勢力干預等危害中國國家安全的行為。對於在香港生活和工作的美國人而言，只要無這些行為，便大可放心居住。