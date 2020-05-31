港版國安法：官媒指維護國家安全沒有「雙重標準」

內地有官媒周日（31日）發表評論員文章，批評美國一些政客惡意詆毀香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制（又稱港版國安法），甚至一邊假惺惺地關心香港人民，一邊又威脅要對香港實施制裁，再次暴露了他們毫無底線的「雙重標準」。

這篇文章題為《維護國家安全沒有「雙重標準」》，指出香港面臨的國家安全局勢日趨嚴峻且無法自行完成立法，故從國家層面立法，有其必要性、緊急性、正當性和合法性。不但不存在所謂違反「一國兩制」方針、侵蝕特別行政區高度自治權的問題，反而是在堅定維護「一國兩制」，確保「一國兩制」沿着正確方向前進。

文章批評，美國及西方等國家已構建國家安全法律制度體系，但不遺餘力對危害他國國家安全的行為和活動煽風點火，即自己竭力打造國家安全的「銅牆鐵壁」，卻妄圖在中國國家安全網絡上「鑿洞破牆」，暴露出他們意圖遏制中國發展，亦暴露出他們打「香港牌」的冷漠冷血。

文章最後強調，香港事務是中國的內政，不允許任何外部勢力干涉，奉勸美國一些政客收起「雙重標準」，中國人民不會拿自己的核心利益做交易，不會吞下損害國家主權、安全、發展利益的苦果。