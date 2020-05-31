港版國安法：張建宗不點名批美國　單方面制裁香港損人害己

全國人大會議日前通過制訂「港版國安法」提案及其草案修訂。政務司司長張建宗今(31日)發表題為「從長期『不設防』到長治久安」的網誌表示，絕大部分香港市民及外來投資者肯定不會進行分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動、外國和境外勢力干預香港事務的活動，所以半點不用擔憂國家安全立法。

他指，目前國際形勢愈趨多變複雜，香港對內面對「港獨」、「自決」等組織公然挑戰中央和港府政權，對外須抵抗變本加厲的外部勢力介入香港事務，加上目前香港維護國家安全的法律制度和執行機制不完備，形同虛設，成為國家安全風險缺口。若香港長期處於「國安不設防」狀況，不但嚴重影響香港自身安全和繁榮穩定，更影響國家整體安全。

張批評某些外國政客頻頻作出高調攻擊，指控國安立法有違《基本法》、「一國兩制」及高度自治，是惡意言論、批評及舉措，根本出於政治考慮，企圖打擊國家，用心昭然若揭。他亦斥某些國家一邊主張自身國家安全，另一邊則千方百計阻撓中國維護國家安全，這種虛偽和雙重標準為人所不齒。而利用單方面制裁作為威脅，以干預其他國家和地區的政策，是違反國際法律和國際慣例的行徑。任何對香港的制裁措施都是雙刃劍，損人害己，亦可能令在港的1300間美國企業受打擊。

張續稱，香港有信心抵禦無理的恐嚇，無懼外國提出的制裁和威脅，香港作為根基堅實的國際金融商業中心，擁有非常穩健的金融體系和監管制度，亦有良好的法治、司法獨立等，只要堅韌不屈，沉著應戰，定必經得起風暴逆境的考驗。