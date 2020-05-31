基因測序增遺傳病診斷率　政府與3醫院合作招募病人

政府早前公布將預留12億港元，在6年內推行香港基因組計劃，分階段進行4至5萬個基因組測序，而首階段會先招募病人，在1年半內進行5000個測序，包括罕見遺傳病及可能與遺傳基因有關的癌症個案，並長遠建立大型衞生數據庫。食物及衞生局副秘書長方毅今早(31日)在電台節目表示，計劃希望可提升病人遺傳病的診斷率，令病人及早知道問題，透過食物控制病情，同時建立數據庫，以便日後因應科學發展協助診斷。

方毅又指局方會與兒童醫院、瑪麗醫院及威爾斯醫院合作，招募病人自願進行基因組測序，認為得出結果後，可以協調改善病人的臨床治療，期望將來成為醫院管理局的主流服務。他指，保險業近期已發出指引，除了5%高端產品外，參與計劃及進行科研及預測性測序的市民在購買保險時，原則上不需要向保險公司交代。

基因組醫學督導委員會主席梁憲孫指，計劃可以協助患有疾病的嬰兒找出基因問題，協助治療，同時找出基因變化，解釋一家人中有多人患上癌症原因，協助下一代治療。而現階段未有就保險業使用基因組資料而立法，但若發現業界處理有問題，不排除作規管。

他表示，坊間不時出現不少基因檢測，部分聲稱找出兒童個別能力的天分，屬於非醫學診斷，認為要加強市民的認知，除了準確性外，亦了解會否對小孩造成無形壓力，即使是非醫學檢查，亦需要培訓人員進行輔導及跟進結果。