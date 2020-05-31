港版國安法：曾國衞指自己無外國籍及資產　美國要制裁便制裁

全國人大通過了港版國安法的立法決定，政制及內地事務局長曾國衞今(31日)出席電台節目時，被問到美國聲言要制裁削弱香港自治的官員，他回應稱「要制裁便制裁」，自己沒有外國國籍和資產，連加拿大都可以不去，以免「被人捉」。他又稱作為香港官員，是要為國家和香港做事，如果有人恐嚇和威迫他，亦會無畏無懼。

他指，訂立港版國安法，並不是想像中那麼恐怖，港人的權益亦不會受侵犯或影響。他指去年出現的暴亂令香港「病得幾嚴重」，已近面目全非，「不再是大家以前認識的香港」，國家認為這已只是暴亂，會影響國家安全，故有需要立法。

他又形容香港過去就像一間屋，但沒有安裝大門，外人可以隨便出入，偷偷摸摸，現在國家意識到這個問題，打算「裝道門，防止被偷被盜」，加強安全，十分合理，如果「隔離屋」的人不是要入來偷竊，為何要反對，反問安裝一道門「關你咩事」。他批評有別有用心的人將「港區國安法」污名化和妖魔化，是「賊喊捉賊」。

他又回應到近日有傳移民查詢人數上升，曾指，查詢不等於會真正做，港府上下會加強向社會解釋政策，令到有擔心的市民安心。被問及法例有否追溯力時，他引述律政司日前表態，指一般情況下不設追溯力，但有例外情況，仍待全國人大常委會的具體立法規定。