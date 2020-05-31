煙民更易感染新冠肺炎　政府目標5年後吸煙率減至7.8%

今日(31日)是「世界無煙日」，食物及衞生局局長陳肇始撰寫網誌，提及吸煙與新冠肺炎病毒的關係。她指出，各項科學研究都顯示吸煙人士更容易感染新冠肺炎及令病情惡化，呼籲市民盡早戒煙，政府已訂下目標，期望到2025年把吸煙率減至7.8%。

陳肇始在網誌中表示，根據過往的科學研究顯示，在新冠肺炎確診者中，吸煙者病情惡化的機會，如需接受深切治療和使用呼吸器，是非吸煙者的1.4至2.4倍。吸煙人士感染病毒後的死亡率亦較高。至於使用水煙及電子煙，也有研究指可促使病毒在社交場合中傳播，使用者有較高機會受到病毒感染。

陳又舉例，英國有人在社交平台Twitter上發起了#QuitforCOVID運動，鼓勵吸煙人士在疫情期間戒煙以保護自己和他人。當地最近一項調查顯示，新冠肺炎增加了吸煙人士的戒煙意欲。超過30萬名吸煙人士因憂慮疫情而戒煙，另有近55萬名吸煙人士嘗試戒煙及240萬名吸煙人士減少吸煙。

她認爲，這項運動成果令人十分鼓舞，香港吸煙與健康委員會也許可籌劃類似運動，鼓勵更多市民戒煙。而政府的控煙政策已訂下目標，期望到2025年把吸煙率進一步減至7.8%。而本港15至19歲及20至29歲人士的吸煙率分別為1%和6.7%，陳形容本港年輕人吸煙率為全球最低之一，會繼續透過多管齊下的控煙工作，防止青少年養成吸煙習慣。