港版國安法：陳茂波指聯匯經得起風浪　過去一周無顯著資金外流

全國人大會議通過「港版國安法」立法的決定，美國隨即威脅會對香港有制裁行動。財政司司長陳茂波今日(31日)在網誌指金融界普遍關注立法後會否對本港資金自由進出及聯繫匯率制度運作的影響，他指目前香港的外匯儲備規模相當充裕，資產超過4400億美元，相當於香港貨幣基礎兩倍以上，為港元提供最厚實的支撐，並有國家作後盾。他向業界保證指香港國際金融中心地位不會受到任何影響。

他又指，聯匯制度自1983年實施以來，經歷過多次考驗，證明制度經得起風浪，並且與1992年才在美國國會通過的「香港政策法」沒有相關性，過去一周金管局及銀行界均指出，並沒有顯著的資金外流情況，港元匯率亦一直靠近強方兌換保證區。他指留意到期間網上不時流傳一些謠言及不實信息，希望市民提高警惕，強調本港有足夠的實力、經驗和信心應對挑戰。

對於美國威脅會有經濟方面的制裁行動，陳指，美國的制裁行動為香港市場帶來的實際影響有限，反指美國在過去10年，於香港累計賺取了近3000億美元的貿易順差，指香港是美國最大貿易順差的單一經濟體，制裁行動只會同時損害美國企業在港利益。而金融界對「港版國安法」的立法持正面看法，認為經歷自去年下半年的暴力衝擊，目前香港最需要的是治安和社會環境回復穩定，這是良好營商和生活環境的關鍵前提。

陳又指每年本港製造並出口到美國的貨物，只佔本地製造業的不到2%，貨值佔本港總出口不到0.1%；而高端敏感的設備和技術一向也不容易從美國進口，其他的技術或可在歐洲或日本等市場找到替代，認為美國的舉動只會為市場帶來少許干擾，但暫時實際影響有限。

陳認為目前的形勢可能讓已在境外上市的中資企業更積極考慮回流到本港市場掛牌，而內地需要國際融資的創科和其他企業，也會更優先考慮本港的集資平台，直指立法工作反有助推動本港金融經濟活動。而粵港澳大灣區發展會進一步擴大香港發展的空間，將為相關業界和從業員帶來更大的商機。