24萬名建造業工友　獲發逾21億元補助金

政府兩輪「防疫抗疫基金」共提供超過55億港元，支援建造業界及工友。發展局局長黃偉綸今日(31)發表網誌指，至今向約24萬名建造業工友發放逾21億港元的補助金，連同首輪基金向建造業界發放的津貼，累計總額逾24億港元。

黃在網誌上提及，早前內地部分企業在疫情下暫停營運，影響到建材供應，香港部分工程亦受到影響，例如配合屯門第54區公共房屋發展的土地平整、道路及渠務工程。

有見及此，該工程團隊即時與承建商討論應對措施，包括與物料供應商協調，而承建商亦主動檢視旗下所有工程合約，靈活調動有限的混凝土供應至地盤，令沙井建造得以進行。承辦商亦利用基金資助，購買防疫用品，又會與工務部門積極研究一切可行的方法，力求追回進度，盡量依期完工。

黃表示，政府授予最多6個月的延長工期安排，工務部門及承建商可透過項目管理和工序安排，盡量減低疫情對工程進度的影響，盼望各項工程順利完成，讓市民盡快享受效益。