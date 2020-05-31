90%失業人士住劏房　70%因標籤等原因不願領綜援

新冠肺炎疫情令香港失業人數上升，失業率高達5.2%。有民間團體今(31日)公布調查，發現超過90%在疫情下失業人士居於劏房，惟近70%受訪者因綜援標籤、不足應付開支等原因不願申請綜援。團體指大部分受訪者只是希望有短期支援，綜援未必合適，故希望政府設立失業救濟金幫助他們。

捍衞綜援權利大聯盟、關注綜援低收入聯盟、香港社會工作者總工會在本月18日至24日期間協辦調查，以口頭訪問和網上問卷訪問了130位失業人士，結果發現90%受訪者居於租住劏房單位，接近50%失業人士的家庭租金開支超出綜援租金津貼上限，但當中逾60%人因家庭狀況等原因未選擇搬走。另現時有44.6%受訪者的儲蓄不足以應付小於1個月的生活開支、難支撐1至2個月生活開支佔32.3%、而3至5個月為17.7%。

雖然調查中有46.2%的受訪家庭在失業前已處於貧窮線以下；惟有68.5%人不願申請綜援，當中36.2%因綜援標籤、16.9%因家人反對、14.6%是因不足應付開支、12.3%因為手續繁複。

香港社會工作者總會理事陳虹秀指，市民入息因應疫情而大幅減少，但家庭必要開支減幅卻有限，面對疫情或出現第二波，加上美國取消香港特殊關稅區，經濟未明對基層家庭或有影響。團體建議政府為申請綜援家庭提供搬遷津貼以及按金津貼，設立「失業援助金」及「失業保險」，豁免計算申領綜援前已存在的保險價值。