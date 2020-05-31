港版國安法：學者倡修例　要求常秘及處長級官員棄外國國籍

美國總統特朗普宣布撤銷香港特殊待遇和制裁中港官員，香港官員的國籍亦備受關注。翻查特首、3名司長、13名局長及行會非官守成員當中，只有民政事務局局長徐英偉過往曾持加拿大護照，於2008年出任民政事務局局長政治助理時申請放棄加拿大護照。有學者認為，不單止主要官員要放棄外國國籍，建議處長和助理處長級數的官員亦應放棄。

根據《基本法》第61條，香港主要官員由在香港通常居住連續滿15年，並在外國無居留權的香港特別行政區永久性居民中的中國公民擔任。但過去政府曾指，主要官員是包括司長、局長及紀律部隊的首長，而副局長、政治助理則未有要求放棄任何外國永久居留權的規定。

現為民政局局長的徐英偉過去曾出任民政局局長的政治助理，當時他持有加拿大護照，在被委任時則指已放棄加拿大護照，當時有部分政治助理則未有放棄外國居留權。雖然未有規定列明，但有多位現任副局長和政治助理，在上任前都主動放棄外國居留權。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，政府官員不單止司長、局長要放棄外國國籍，處長、助理處長和常任秘書長等級數的官員在政府中亦扮演重要角色，理應同樣要放棄外國國籍，以及政治背景審查方面要弄清楚，否則會出現利益衝突。他又認為，港府官員長期享受高薪厚祿，要求他們放棄外國國籍能確保他們忠於自己的國家，建議政府應修例處理。