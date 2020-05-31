調查指一半大學生考慮前景　放棄個人興趣選擇職業

一項調查指，一半人會因為考慮前景而選擇主流職業，放棄個人興趣。

不少畢業生希望將興趣變成職業，但現實不一定如願。有機構今年3月底至本月中訪問了來自9間大學的587名學生，當中有68%人正就讀感興趣的學科，但亦憂慮畢業後的職業發展前景。調查亦發現，有一半人會因為考慮前景而選擇主流職業，情願放棄個人興趣。

突破機構聯同一組大專生進行研究，調查結果顯示，75%的受訪者認為，即使完成學士學位，在職場上仍不夠競爭力，可見他們意識到大學畢業只是職場入場券。調查又要求受訪者自評，若以4分為滿分，他們對職業發展的憂慮平均為2.8分，結果顯示，各大學年級的職業發展憂慮感沒有明顯分別。

另外，受訪者亦面對職業發展困難，若以10分為滿分，平均分亦達6.4分。他們主要感到個人能力限制（74%）及經濟負擔（51%）。他們在職業發展面對愈大困難，其職業發展憂慮亦愈高，選擇職業時會傾向「去興趣化」，即放棄個人興趣。

研究小組總結指，青少年認為大學教育能啟發思考，培養創新精神，但當他們意識到社會缺乏空間發展個人興趣時，情況就會有變；一旦有「去興趣化」的傾向，就會變得憂慮。

Henry正就讀大學4年級，他當年因興趣而選擇修讀心理學，但此後他發現未來的發展前景不理想。縱使現時對學科仍然充滿興趣，但考慮職場發展及家庭經濟狀況後，決定放棄進修成為心理學家，畢業後可能會從事保險業。