港府明安排2航班往加德滿都　接330滯尼泊爾港人返港

尼泊爾自3月下旬因疫情而對陸空交通作出嚴格限制，令身處當地港人未能返港。

新冠肺炎疫情全球蔓延，尼泊爾自3月下旬因疫情而對陸空交通作出嚴格限制，令身處當地的香港居民未能自行安排航班離開。港府今日(31日)表示，為協助滯留尼泊爾的香港居民離開當地，已協調尼泊爾駐港總領事館及當地航空公司，安排兩班特別航班接載滯留當地的香港居民回港。兩班特別航班暫定於明日(6月1日)由加德滿都出發飛回香港，預計兩班航班共接載約330名港人返港。

滯留尼泊爾港人抵港後，會前往亞洲國際博覽館的臨時樣本採集中心接受強制病毒測試，他們在收集深喉唾液樣本後，將乘坐專車前往火炭駿洋邨的檢疫中心進行14天強制檢疫。

截至昨日(30日)，入境處累計接獲約1300名滯留尼泊爾的香港居民有關返港行程的求助，而現時身處尼泊爾的求助港人大部分集中於尼泊爾中部的巴格馬蒂省及甘達基省。政府會繼續與尼泊爾駐港總領事館和相關航空公司協調，安排其他特別航班協助仍在當地的香港居民分批有序返港。

自接獲有關香港居民的求助後，保安局和入境事務處已聯繫中國駐尼泊爾大使館和外交部駐港特派員公署，一直循多方面跟進，並與尼泊爾駐港總領事館緊密合作，積極聯繫航空公司以安排機位予受影響港人離開尼泊爾。