團體為基層提供電子產品及配套　助500學童網上學習

香港的學校在新冠肺炎疫情期間停課，不少學校轉用網上教學，希望學生「停課不停學」，惟有部分基層家庭未能負擔電子產品和相應配套。有團體今日(31日)表示，早前發起計劃，為約500名基層學童提供相關配套，幫助他們網上學習。

工聯會地區服務處和香港婦女動力協會於5月初至中旬，發起「家家有腦‧網上學習—愛心助基層慈善計劃」，為約500名基層學童提供平板電腦和為期3個月的上網服務，讓他們能享有在家網上學習的機會。

婦女動力協會主席劉桂容指，在3星期內收到數百宗申請，因超出限額，要以抽籤形式分配，而計劃主要對象是幼稚園及小學生，申請時亦需有學校社工推薦。劉續指疫情來得突然，很多基層家庭未有預早準備，未必能負擔到昂貴的電子產品和配套。

有社區團體早前進行調查，發現30%家長因為網上學習配套問題，多了親子衝突。身兼婦女動力協會會長的議員麥美娟指，香港推行網上學習多年，但廣泛實施仍非易事。基層家庭的居所缺乏空間和配套，亦有礙學童學習成效。她續指政府於2011年推出的「上網學習支援計劃」成效未如理想，亦需檢討。

麥又稱疫情期間聽到基層家長提及家中電子產品和配套不足，有些家庭有數名小朋友，家中電腦不夠用，甚或要用手機上課。而今次計劃除了提供配備，亦會教授使用方法，她期望可為有關家庭和學童提供更好支援。

受惠家長韓女士指，家中有3個孩子需網上學習，其中女兒要用她的手機上網做功課，申請成功後，女兒得知有多一部平板電腦感非常開心。