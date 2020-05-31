網民熱話：的哥「突襲」考牌客貨車　網民轟「人間敗類」

考牌固然令人心驚膽顫，若考牌仔再遇上車輛「突襲」，合格機會更大打折扣。近日有車Cam拍到一架正進行駕駛考試的客貨車在掉頭期間，遇上心急的士司機「突擊」，在車頭駛過，迫使客貨車匆匆煞停，雖然避過意外，但不少網民為考牌仔抱不平，狂轟的士司機自私，分分鐘累考牌仔「肥佬」。

事發在上周三（27日）早上近9時，地點發生在何文田常樂街。從目擊網民Hei King上載的車Cam片所見，一架正進行駕駛考試的客貨車在雙線雙程路段掉頭，考牌仔一直表現小心翼翼，以極慢速度前進，未料，後方一架的士突然逆線「抽頭」，在客貨車車頭前駛過，幸客貨車及時煞停，未致釀成意外。

目擊者貼文指，當時的士司機非常不耐煩，不停響按催促，最後更越過其車身駛向客貨車。「夾人哋考緊試部車，你真係好有風度」，又替考牌仔抱不平，「家陣環境唔好，人哋使成皮嘢去考個牌，諗住搵食，咁樣整人...下次我見到你，你唔好怪我」。

網民估計險撞一刻是考牌官出手煞停，司機隨時因此「肥佬」，狠評的士司機「人間敗類」、「累人累物」。不過亦有人指考牌仔亦有問題，「衰心急」、相信很大機會要重考。

網民有話說：

Chung Lee：呢啲的士佬實有報應

Roy Kim：阿sir應該會體諒啩？

Chris Chan：自己曾經都係學神，有需要嗎？

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