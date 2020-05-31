政Whats噏：不滿邱騰華解畫差　議員缺席投票唔撐撥款

海洋公園近年因管理不善而陷入財困，商務及經濟發展局早前向立法會財務委員會申請，向海洋公園注資超過54億元救亡。雖然今次嘅撥款申請喺32名建制派議員護航下獲通過，但其實都引起唔少議員不滿，仲有9位建制派議員冇投票添，當中有議員仲直斥商經局局長邱騰華冇交代撥款申請嘅細節。今次撥款議案走票走得咁嚴重，睇嚟邱騰華真係難辭其咎喇。

撥款議案雖然獲通過，不過喺審議期間，其實有唔少議員一直都不滿今次注資嘅金額過高；再加上今次政府方案之中，有約31億元係用作償還銀行貸款，個比例高到惹嚟唔少議員批評。另外，亦有議員覺得依家海洋公園嘅定位同管理都出現問題，所以啲政黨喺表決前，都冇表明過一定會支持方案，最終商經局承諾唔再將公園定位成大型主題樂園，只會用作教育、保育用途。

翻查當日嘅投票紀錄，有多達9位建制派議員冇參與投票，當中包括有建制派「班長」、身兼行政會議成員嘅商界廖長江、紡織及製衣界鍾國斌、金融界陳振英、工聯會郭偉強同麥美娟、民建聯劉國勳同李慧琼、實政圓桌田北辰同獨立嘅謝偉俊。

郭偉強接受查詢時承認，當日係透過唔出席會議表達對商經局嘅不滿。佢批評邱騰華一直未有交代撥款申請嘅細節，只係不斷重申若財委會唔通過撥款，海洋公園將會喺今個月清盤，但冇交代過一旦公園需要清盤，到時會點樣安置公園內嘅動物，同埋點樣保障現有員工嘅權益。雖然政府提交咗新方案，但郭偉強就批評當局冇清楚交代點樣將海洋公園同南區其他景點配合，所以最後決定唔投票。

而田北辰就批評，政府過去一直未有處理好海洋公園嘅定位問題，所以佢一早就表明唔會支持政府嘅方案；但眼見當局最後將公園定位成教育、保育用途，佢自己都話有興趣，所以決定唔再反對方案。又話有興趣，但最終又唔投票？佢就解釋今次撥款申請係涉及50幾億元，但銀行係可以撇帳，質疑政府有空間下調注資金額，再加上當局一路都冇交代新方案嘅細節，仲形容喺唔知道細節嘅情況下投贊成票嘅話，會過唔到自己嗰關喎。

撥款議案雖然通過咗，不過就連建制派議員都不滿，今次邱騰華再唔反省，下次分分鐘一個仙都唔批喇。