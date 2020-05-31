源頭不明本地確診個案再現　許樹昌：延長禁聚令機會大

香港今日(31日)新增2宗新冠肺炎本地確診個案，其中1名女患者於葵涌一個物流貨倉工作，其兩名早前有病徵的同事檢測結果呈弱陽性，或現小型爆發及隱形傳播鏈。中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本港再錄得源頭不明本地個案，預計政府延長禁聚令等防疫措施的機會很大。

許表示，需視乎未來一兩星期會否出現與是次群組相關的個案，以及有否來歷不明的個案，再決定是否延長防疫措施。但他認為政府有很大機會延長禁聚令等措施。

許續指，該名女患者出現病徵後，曾3次向私家醫生求醫，惟均未有做深喉唾液樣本測試。他建議市民及私家診所需提高防疫意識及時檢測。另外，相關群組中，確診女患者的兩名同事在4月底開始出現病徵，而女患者則在事隔1個月才發病，認為中間或有第二代傳播，或有造成社區爆發的風險。但許指當局仍需時追查傳播途徑。

至於今日再錄得未知源頭的本地確診個案，及出現小型爆發，許相信社區或存隱形傳播鏈，並不時會出現零星個案。