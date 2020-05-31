政Whats噏：立法會衝突多　請保安仲有冇人做？

疫情搞到好多人失業，立法會秘書處最近招聘出任總務部物業及保安組嘅二級保安助理，每月人工仲有超過2萬蚊，聽落都唔錯。之不過，近來立法會開會都爆發衝突，有部分保安仲搞到受傷添。雖然人工唔錯，但要處理衝突，唔知仲有冇人敢做呢？

睇返秘書處嘅招聘廣告，二級保安助理嘅主要職責包括：執行一般搜查、守衞、護送及巡邏職務，維持會議場地、示威區同埋立法會嘅秩序，而應徵者只需要讀完中五，或具備同等學歷，同埋最少有3年喺港府紀律部隊、樓宇管理或者同保安範疇有關嘅工作經驗，以及持有有效保安人員許可證等等。至於薪酬方面，入職薪酬為每月21,340元，並按6個按年增薪額增至30,235元。成功獲聘嘅人士將會按合約受聘，為期3年，完成服務期同埋表現良好嘅話仲有約滿酬金添。

話時話，立法會最近無論大會定內務委員會會議都爆發衝突，又有議員衝、又有議員掟嘢，仲試過有保安因為咁而受傷。唔單止咁，喺早前內委會衝突過後，仲有保安畀人「起底」，連屋企人嘅個人資料都被揭露出嚟，有人甚至表示或者鼓吹要對保安員嘅妻兒不利。喺今時今日嘅情況下，唔知仲有幾多人肯做保安呢個職位喇！