葵涌嘉里物流恐現傳播鏈　26員工隔離14天

香港今日(31日)新增2宗新型肺炎個案，涉及一對夫婦，居於沙田瀝源邨祿泉樓。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，34歲女患者為葵涌嘉里物流溫控貨倉夜更員工，而她的2名女同事亦對病毒呈弱陽性反應，相信有關工作地點有小型爆發，可能有傳播鏈。據悉該貨倉其中一項工作，是為英國進口蔬果貼標籤再運往馬莎門市出售的食品包裝工場。

張指，女病人與姑奶一同在葵涌健全街3號嘉里物流溫控貨倉返夜班，負責為包裝食物貼上標籤，衞生防護中心已安排公司與女確診者於同一更工作的另外20多名工人，到檢疫中心隔離14天，並到貨倉取環境樣本檢測，不排除在環境感染。

張又認為，可能相關地點有小型爆發，或有隱形傳播鏈，而弱陽性的2宗個案於較早發病，有機會在貨倉有傳播，至於如何傳播則仍調查中。她又提及，2名弱陽性病人的發病期與今日確診女病人之間相隔一段時間，即2名患者可能已病了近1個月，不排除有社區傳播，故會在該2名患者居所派樣本瓶作檢測，而2人居於葵聯邨聯悅樓不同單位，列作初步確診個案。

嘉里物流發聲明指，34歲女員工工作時有佩戴口罩和手套，而她最後上班時間是上周日(24日)凌晨4時，往後沒有再返回工作地點，而她有份負責張貼標籤的食品已於上周日早上發送到零售市場。衞生防護中心已安排與確診員工有密切聯繫的其餘26名工作人員，於檢疫中心進行檢測和隔離。