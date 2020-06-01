團體贈基層劏房戶營養餐　兩年內600戶受惠

新冠肺炎持續多時，不少基層市民失業或就業不足，只能節衣縮食，或導致孩子營養攝取不足。有慈善組織今年4月下旬起，在兩年內合共為600戶家有兒童的基層劏房家庭，提供切合營養及便宜的新鮮餸菜包，當中附有由註冊營養師設計的食譜及營養資訊，以助他們日後可以有限資源達致有營飲食。

樂施會聯同香港營養師協會等組織，推出為期兩年的「慳得有營餸基層計劃」，每半年透過社工邀請150個劏房戶參與，每周發放兩次共4包新鮮餸菜。而餸菜包的食材總價格約為16元，與基層家庭的買餸開支相若。餐單包括雞蛋、蝦仁、冬菇、秋葵蒸水蛋或南瓜芋頭雞粒煲仔飯等高營養食物。

一家五口居於太子約一百呎劏房的阿芳指出，從前煮食較為單一，肉類及蔬菜各煮一碟，「求其食飽就算」。自領取餸菜包後，不僅減輕其經濟負擔，亦學會多款菜式，家中孩子更會「食清光」。她續指，餸菜包的食材價格便宜，加上孩子喜歡，日後會再煮。劏房戶阿雯亦指，餸菜包菜式吸引，令其討厭蔬菜的四歲兒子願意進食蔬菜，感到開心。

該會署理港澳台項目總監黃碩紅表示，劏房戶近期收入大減，只能縮減食物開支，部分會趁街市快要關門，以平價購入多份同樣蔬菜，令孩子吸收的營養單一。加上劏房空間狹少，煮食空間普遍僅得兩至三呎，只能以電飯煲及電磁爐「滾湯」及輕炒，且部分因不太懂食材營養資訊，會常煮香腸蛋面予喜歡肉類的孩子，擔憂長遠或影響學童的營養攝取。黃指計劃有助劏房戶成為「民間營養師」，期望未來可獲更多市民捐款，以惠及更多基層家庭。