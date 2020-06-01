腎病患者家中自行「洗肚」　可減低醫院染疫風險

腎病是香港第6號致命疾病，近年因慢性腎衰竭需要接受腎臟替代治療的人數，每年遞增約3%。而在3種腎臟替代治療中，近75%人接受俗稱「洗肚」的腹膜透析治療。威爾斯親王醫院內科及藥物治療學系內科顧問醫生李錦滔指，這種治療除提升病人生活質素，也能節省醫療成本，最近新冠肺炎疫情下，病人亦可以自行在家繼續洗肚，大大減低因為去醫院而染疫的風險。

現時的腎臟替代治療有3種：腎臟移植、腹膜透析治療和血液透析治療，坊間稱後兩者為「洗肚」和「洗血」。前者需要在病人的腹膜內植入導管，透析液會經由導管進入肚內，收集血液中的廢物和多餘的鹽和水，最後導出；而後者則需要使用血液透析機，將血液泵進機內的人工腎過濾機，在過程中清走廢物和水分。香港自80年代中開始，3項治療方法中，一直以「腹膜透析優先」治療慢性腎衰竭病人。

李指，相對洗血而言，洗肚操作簡單，病人4至5日可以學懂，可自行在家處理，在新冠肺炎肆虐期間，洗肚方法有其優勢，當洗血病人每星期去2、3次醫院，洗肚病人只需要8星期覆診一次，大大減低病人因為去醫院感染新冠肺炎的風險。李又提到武漢血液透析中心一份報告，指出當地洗血病人染疫率有16%，而洗肚病人卻不足1%。

今年60歲、剛剛退休的吳先生30幾年前患上腎病，短暫洗血後，做了腎臟移植，情況一直不錯，直至去年年中，腎功能再度出現問題，才需要開始洗肚。他表示，以往一星期去醫院洗兩次血，每次要花上6小時，每次洗血都要進行抽血和輸血步驟，均須忍受很大痛楚，但現時改為洗肚，早午晚換一次透析液，每次只需20至30分鐘，節省不少時間。