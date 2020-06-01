鼠到之處　宜稀釋漂白水消毒

疫情下不少市民紛紛留家「避疫」，碩鼠隨即放膽四出覓食，令本港鼠患趨向惡化。有滅蟲公司技術顧問透露，由今年二月至五月，較往年多接約五成鼠患求助個案；另有專家直指若市民不幸被老鼠入侵家居，最好以稀釋漂白水將「鼠」到之處仔細擦拭，藉此消毒及清潔，加強家居衞生。

具廿年滅鼠經驗的滅蟲公司技術顧問曾致夫指出，過去數月明顯較往年同期接多約一半的鼠患個案，客戶分別來自家居、學校、食肆及會所等等。他留意到眾多個案有共通點，就是「冇人氣」。他解釋指抗疫期間市民大多選擇留家，而不少商戶及學校等亦暫停營運，老鼠察覺「人煙稀少」就更為活躍。

曾舉例指一批老鼠原本在食肆後巷覓食，惟食肆因疫情停業，「斷糧」老鼠可能會湧到食肆附近的住宅大廈，繼而「上樓搵食」。另外，曾指市民近期傾向買外賣回家用餐，當裝有剩菜的飯盒被不當棄置就如同餵養老鼠，建議市民時刻保持清潔，由源頭杜絕鼠患。

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源則提醒市民，若不幸有老鼠入屋「作亂」，可以多管齊下作應對，包括小心放置老鼠藥及老鼠膠、避免食物外露、清理及包好垃圾等。當在家發現老鼠的排泄物，他建議戴上手套清走及包好棄置。梁又提到針對曾出現鼠蹤的地方，市民可以一比四十九的稀釋漂白水擦拭及清潔，加強消毒。