東方日報A1：疫廈爆鼠患　衞生大災難

新冠肺炎公屋疫廈「洗極唔乾淨」兼爆出鼠患，「雙疫」威脅下危機重重！本報揭發房屋署辦事不力，多幢公屋成為疫廈後，再遭群鼠圍襲，其中疑因喉管播毒致有居民感染肺炎的青衣長康邨康美樓及大埔富亨邨亨泰樓，早前雖獲政府派員徹底消毒，現卻老鼠橫行。不少疫廈居民投訴有老鼠上樓，憂心碩鼠成為「播毒」媒介。另有議員炮轟房署在疫情威脅下仍滅鼠不力，懶理衞生環境惡化，擔心最終爆破社區衞生炸彈，居民無辜受害，「房署做唔好把關只怕會釀成肺炎及鼠疫大爆發危機，行為離譜！」

目前本港新冠肺炎確診數目累計一千零八十五宗，多處住宅大廈因湧現確診患者而淪為疫廈，不少公共屋邨或租置屋邨亦榜上有名，其中分別以長康邨康美樓及富亨邨亨泰樓最受關注。

康美樓於今年二月中先後爆出兩宗居民確診個案，病毒疑經喉管「樓上傳樓下」，當時全幢居同一坐向單位的居民深夜被撤離及隔離檢測，政府亦派員到康美樓徹底消毒及清潔，以圖還居民安心。可惜上址居民驚魂未定，該廈不出三個月後又爆衞生問題，多名居民表示康美樓因疫情而經過大清洗後，衞生環境卻無明顯改善，更有老鼠上樓「四圍走」。

本報記者日前到場視察，發現康美樓樓下垃圾房附近有多隻肥鼠在光天化日下結伴開餐；該廈旁邊的街市及停車場附近花槽更驚現多個老鼠洞及出現鼠蹤。

區議員梁嘉銘直言居民一直飽受鼠患困擾，加上他們近期留家避疫，走廊的垃圾箱經常爆滿，單計上月初已接到兩宗老鼠入屋的求助個案，指不少居民都擔心老鼠登堂入室傳播病毒，「居民梗係擔心啦！惟有落力自己做好清潔！」

至於亨泰樓方面，該廈三十二樓及三十四樓的十三室單位於今年三月先後有住戶確診新冠肺炎，懷疑涉及糞渠播毒。運輸及房屋局四月尾承認房屋署檢查亨泰樓多個單位後，發現單位出現排氣管欠妥而需維修的情況。據本報記者現場所見，亨泰樓附近有多個垃圾房，其大堂門口不時堆滿垃圾箱，少不免留下冷飯菜汁，往往吸引老鼠前來覓食。

區議員何偉霖表示，該邨素有鼠患問題，不時收到居民投訴。富亨邨雖屬租置屋邨，但亨泰樓等仍有公屋單位未賣出，房署卻似乎將屋邨管理工作交予業主立案法團委託的物業管理公司後就撒手不理。何希望房署能做好本分，在疫情下能多加清潔，杜絕群鼠擾民。

議員柯創盛批評房署在疫情下的滅鼠成效與公眾期望存有落差，憂心房署對於邨中衞生情況做不好把關，最終導致疫情社區爆發，令居民惶惶不可終日。他促請房署有必要全盤檢討及加強滅鼠工作，令居民得以安居。

房署發言人回應指，長康邨屋邨辦事處過去一年共接獲七宗發現鼠蹤的報告，將繼續檢視長康邨的清潔及衞生情況，並積極跟進防鼠和治鼠。至於富亨邨方面，房署僅指業主立案法團已接管屋邨管理工作，包括委聘物業管理公司負責該邨日常管理等事宜。

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