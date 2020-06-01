美警殺黑人：華盛頓特區等39地宵禁　國民軍荷槍實彈護白宮

美國多地爆發反警暴示威及騷亂，已有21個州份、至少39個城市實施宵禁。白宮外示威不斷，首都華盛頓特區周日（5月31日）宣布宵禁；德州同日宣布進入災難狀態，而加州多地由上周六（5月30日）起，已限制市民外出至周日為止。惟紐約市市長白思豪強調，目前未有計劃頒布宵禁令。

面對白宮外暴力不斷的示威，華盛頓特區市長鮑澤周日頒布宵禁，市民由當晚11時至翌日早上6時不准外出，她亦調動國民警衞軍協助當地警隊平亂，期間國民軍荷槍實彈在白宮南側的橢圓形草坪駐守。

德州主要城市達拉斯、奧斯汀及休斯敦等連續兩天出現騷亂，州長艾博特（Greg Abbott）宣布全州進入災難狀態，意味州長可以指派聯邦人員維持州內治安。達拉斯市長約翰遜（Eric Johnson）亦以市內出現內亂及暴動威脅，同日下午發表災難宣言，當中包括實施宵禁。

至於加州洛杉磯市長加爾塞特（Eric Garcetti）在Twitter表示，市內居民上周六晚上8時至翌日早上5時半必須留在室內。鄰近比華利山、西荷里活、帕薩迪納及聖莫尼卡亦頒布類似措施，以限制居民外出。

另一重鎮三藩市市長布里德（London Breed）則宣布，無限期延長當地宵禁令，將禁止任何人外出。對於市內出現騷亂，她對此感到傷感，指摘部分示威者視此為遊戲，強調不會容忍任何暴力事件發生。

然而，東岸紐約市市長白思豪周日出席新聞發布會時強調，目前未有計劃實施宵禁。警察總長謝伊（Dermot Shea）則不置可否，僅稱問題沒有簡單答案，又指宵禁屬其中一個方案：「當我們考慮如何保護這座城市的安全時，會思考一系列選項。」

中部伊利諾伊州芝加哥市長萊特富特（Lori Lightfoot）則讚揚部分示威者表現和平，並稱會他們「肩並肩」。芝加哥目前正實施宵禁，只有必要人員才能進入商業區，而市內列車及公共交通工具服務亦會暫停，另封鎖主要街道等。

以下地區周日實施宵禁（部分）：

加州：洛杉磯、三藩市

科羅拉多州：丹佛

佛羅里達州：邁阿密

伊利諾伊州：芝加哥

密歇根州：底特律

俄勒岡州：波特蘭

賓夕凡尼亞州：費城、匹茲堡

德薩斯州：達拉斯

猶他州：鹽湖城

華盛頓州：西雅圖