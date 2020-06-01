東方民調：教育體制千瘡百孔　急須刮骨療毒

【本報訊】中學文憑試歷史科一條「賣國試題」，凸顯教育體制千瘡百孔，香港教育被批評中毒至深，必須刮骨療毒。有議員直言，公開試出現引導性試題，恐影響公平公正及權威性，有教育團體促請港府檢討香港的教育及考評制度。

教育局指該歷史科試題涉及四項問題，包括所提供的資料片面及具引導性、設題方式未能符合課程及評估指引、無法為題目設計出有意義的評分方法、以及相關歷史事件可爭辯的空間極小，不宜以開放式題型提問。倘勉強評分，或會對歷史教育發出錯誤訊息，令考生以為歷史教育精髓在於強辯。

多個教育界團體先後斥責有關試題不恰當，指日本侵華為中國帶來的影響一定弊多於利，但資料一面倒講述日本幫助中國推動現代化的行動，日本侵華史料則欠奉，題目明顯偏頗。團體促請港府應對考評局的人事和考評制度，作出徹底改革，以及全面檢討香港的教育及考評制度。而綜觀考生答案，初步統計竟有近四成人作答「利多於弊」，考評局承認考生可能被誤導。

內地官媒亦批評該試題美化日本侵華歷史，再一次證明香港教育中毒至深，需要刮骨療毒。此外，有考評局高級職員在社交媒體宣揚「沒有日本侵華，哪有新中國」的奇談怪論，更揭示香港教育界大有不良分子，教育體制已如無掩雞籠。

除歷史科，多年來文憑試通識科試卷亦頻繁出現極具爭議和誤導的政治題目，坊間亦有語文科習作、通識科教科書充斥仇視國家反對政府的課文，惟港府一直置若罔聞。這幾年發生的社會大事，包括德育及國民教育科獨立成科風波、佔領行動、反修訂逃犯條例風暴等，都有大量學生參與，反映香港教育出了大問題。

議員陸頌雄認為，考評局作為文憑試的出題機構，應有責任專業及公正持平地按出題機制制訂試題內容，形容在公開試出現極具引導性的試題是絕對不能接受。他批評此舉影響文憑試的公平公正及權威程度，更淡化日本侵華的歷史事實及對廣大中國人民造成傷害。

政治入侵校園防不勝防，一個由教育工作者及家長組成的民間團體，發起全民監察教育運動，將定期公開偏頗教材及內容並要求糾正，並會持續監察辦學團體，向教育局舉報「違反教育原則的劣行」。