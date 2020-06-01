東方民調：憂政治入侵校園　市民促徹查檢討

中學文憑試歷史科有關中日關係的試題，被質疑偏頗及傷害國民感情，引起軒然大波，考試及評核局捱轟多日終取消試題。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評兩局均失職，考評局把關不力，教育局監管不足，擔心事件淪為政治發酵工具。受訪者直指香港教育系統藏污納垢，憂慮政治入侵校園，荼毒學生，港府應檢討通識科及加強國民教育。

中學文憑試歷史科一條有關二十世紀初中日關係的試題，被指引導考生答日本為中國帶來利多於弊，教育局更史無前例要求考試及評核局取消該條必答試題。教育局局長楊潤雄表示，試題本身是個錯誤，取消題目是唯一選擇，並強調會檢討現行考評局出題機制。有中學生團體表明反對考評局決定，並已準備提出司法覆核及申請禁制令，又承認法律程序必然影響文憑試放榜時間。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問五百一十二名十八歲或以上市民，結果顯示，對於歷史科試題因存在缺失最終要取消，大部分受訪者認為考評局出題及審批試題存在問題，七成一批評有違專業操守，需要徹查；一成三斥把關不力，添煩添亂。

考試題目出問題，五成七受訪者歸咎教育局監管不足，對考評局放任自流所致；兩成二認為，教育局應要求考評局檢討機制；一成二直指教育局失職兼卸責。

有學生團體擬提出司法覆核及申請禁制令，禁止考評局取消試題，七成六受訪者擔心淪為政治發酵工具；一成斥做法不負責任，無考慮考生利益。

多年來，文憑試通識科試卷亦經常出現具爭議和誤導的政治題目，四成三受訪者憂政治取向影響學生；三成一認為，需檢討通識科；一成六憂教育不持平。

過去亦有老師編寫教材涉歪曲歷史，甚至因政治立場散播仇恨訊息，五成八受訪者直斥教育系統藏污納垢，荼毒學生；一成八批評涉學術失德；一成二歸咎廢官縱容教育歪風。

調查顯示，大部分受訪者感到香港教育制度出問題，四成一直指教育淪落，千瘡百孔；三成八更認為，需加強國民教育；一成形容如無掩雞籠。

綜觀情況，大部分受訪者批評公開試出現涉嫌美化日本侵華的試題，有違專業操守，又指近年屢屢出現歪曲歷史、散播仇恨訊息的教材及試題，反映香港教育系統出現問題，港府急需檢討及改革。