港版國安法：移民查詢激增　台灣葡萄牙最熱門

全國人大通過「港版國安法」的立法決定，有移民公司指，自有關消息傳出以來，短短十日就收到近六百宗移民查詢，整個五月份的數字更較二月份高十六倍，達八百宗，升幅十分驚人。有移民顧問指，港人移民取態傾向先取得身份，但仍在香港居住，當中台灣為查詢熱點，其次為葡萄牙等地，因門檻較低。

美聯移民顧問黃秀頴表示，該公司今年二月至三月時，每月收到約五十宗移民查詢，到四月時升至一百五十宗，五月份更已收到八百宗查詢，而查詢數字中，關於申請移居台灣較多，佔整體六成。

她解釋，因為台灣地理位置較佳，而且投資移居的門檻較「溫和」，故吸引港人移居當地，其次多數為愛爾蘭及葡萄牙。她指出，因為移民到葡萄牙的方法較容易，只需在當地購買卅五萬歐元以上（約三百萬港元）的房地產，且毋須「坐移民監」，只要連續五年在當地逗留七日，即可獲得居留權。

不少家長送子女到外國留學，藉此鋪路獲得當地的居留權，黃表示，查詢數字中，約五成半為家長，多數是中產家庭，她留意到當中不少是八十後家長，甚至有家長即使子女年幼，仍決心打算將他們送往外國寄宿留學，她勸喻這些家長要認真考慮清楚，應否陪伴子女成長。

面對移民潮來襲，她無奈指，「你睇我星期日（昨日）都要返公司就知啦」。黃又透露該公司已嚴陣以待，並因應市場需要，強勢加推多個項目，讓市民分辨資訊真偽。美國總統特朗普上周五（5月29日）直指香港已是「一國一制」，各界關注移民美國的門檻會否收窄，黃透露，暫時未收移民美國的查詢。

環凱移民顧問有限公司董事張家禧亦表示，以往每日只會收到約十宗移民查詢，但「港版國安法」宣布將立法後，每日平均收到三十至四十宗查詢，熱門地方為澳洲和加拿大，當中約一成為移民美國的查詢。

張續指，按照目前的做法，美國會將中國和香港的移民申請分成兩條隊伍，港人投資移民最多只需等候三年，但美方一旦制裁香港，便有機會將兩隊合併處理，因應中國人申請移民美國的數字較多，港人等候時間時隨時增加兩倍至八年。