網民熱話：發泡膠箱種植物放路邊　被偷走網民反讚好？

栽種植物固然令家居環境更舒適，不過如果植物是佔用公眾地方，就變成壞事。近日有網民在網上發貼，指所種的迎客松被偷走，更上載偷樹賊犯案經過的片段，希望憑天眼緝兇兼尋回失物，不過卻被眼利的網民發現其所種植物竟擺放行人路上，認為被偷亦是咎由自取。

網民Singho Chan日前在Facebook群組「Tai Po 大埔」發文，聲稱被偷走一棵迎客松，「希望各位大埔友幫手留意下，有個男人今朝(30日)早上6點39分，喺我屋企挖咗棵迎客松，麻煩各位大埔友幫手留意吓」。片段所見，拿着雨傘的男子在植物前徘徊一輪後，便蹲低將迎客松挖走，放入預先準備的環保袋內。不少網民看過片段後，紛紛想辦法捉拿偷樹賊，「可能住附近，跟泥迹看看」、「影唔到樣，但就咁望身形似阿叔」。

植物被偷固然心痛，不過亦有眼利網民發現，包括被偷的植物外，尚有其他放置在發泡膠箱的植物，被擺放在一個單位門外的行人路位置，「我住附近，我見你啲盆栽24小時都放咗出街，如果係貴重物品，你放番去私人地方看管啦！」「好心就唔好日日擺出行人路阻街啦，條路都已經唔係闊」。

網民有話說

Eddie Cheng；有冇搞錯，樹都偷

Judy Leung：放在行人路，預咗冇啦，有乜出奇

Lewis Yeung：賊仔，鼠輩

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