政Whats噏：紀評職方代表同華員會唱對台　堅拒凍薪

代表5萬人的紀律部隊評議會職方代表堅拒凍薪及減薪。

公務員薪酬趨勢調查早前出爐，政府華員會就向政府獻計，提出全體公務員凍薪3年，但就引起唔少公務員團體不滿，其中代表5萬人嘅紀律部隊評議會職方代表就一於同華員會唱對台，話對於坊間有建議今年打算凍薪甚至減薪，表示強烈反對，仲話以1名人工2萬蚊嘅同事為例，即使加薪2%，都只係加4百蚊，只可買3盒口罩。

紀評話係過去一年，香港受到反中亂港份子同新冠肺炎的困擾，而紀律部隊係呢個咁動盪嘅時候，主動出任特務警察止暴制亂，背後就承受自己同家人被起底。而係今年初疫情最嚴峻嘅時候，入境處同事先後前往日本同內地接走滯留港人，海關同事無懼受感染風險，緊守每個關口，其他紀律部隊同事亦克盡己任。

紀評話，政府係香港最大僱主，而公務員薪酬調整一直係私人市場嘅指標，如果政府今次帶頭偏離機制減薪、凍薪，正好給予機會外間機構跟隨，令一眾香港打工仔一同減薪，各行各業均受影響，連鎖反應將削弱消費力，直接影響零售業、餐飲業和旅遊業等，進一步阻延經濟復甦，仲嚴重打擊紀律部隊士氣。

警察隊員佐級協會主席林志偉都話，代表逾3萬人嘅警察評議會尊重現行機制，認為唔應該偏離，換句話嚟講，即係唔接受凍薪同減薪囉。