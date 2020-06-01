何栢良籲收緊高危區入境檢疫限制　禁聚令戶外可放寬

本港再現社區小型群組傳播，港大感染及傳染病中心總監何栢良估計，新增的社區個案可能是海外返港人士沒有嚴守家居隔離令，致病毒走出社區，他建議當局收緊高危地區返港人士集中檢疫，像英國、美國等地返港者一律送往駿洋邨等檢疫中心。至於即將屆滿的禁聚令應否延長﹖何栢良認為，戶外禁聚限制有放寬空間。

何栢良在一個電台節目中表示，今次已是第2宗未有源頭的社區群組感染個案，可能是外國回港人士的家居隔離工作出現漏洞，或者是早前確診的患者出現「復陽」，然後在社區再傳播。當局應該做好源頭追蹤和防範。

至於嘉里貨倉的小型群組感染，他認為顯示社區再次出現傳播鏈，但他不認為事件與3月或4月的本地感染個案有關，因為社區在個多月後才出現另一感染群，故較大機會是外地返港人士沒有嚴守家居隔離令，致病毒走出社區，當局應加強檢測，同時可研究收緊高危地區返港人士的檢疫限制。

他又指，危殆患者曾3度求診社區私家醫生，都沒有留下樣本作檢測，何栢良承認社區監察警覺性不足，應該加強，這也是醫療界人士敦促政府加強檢測的考慮。

當局以防疫要求限制8個人聚集的禁聚令快將屆滿，外間質疑禁聚令是否要進一步延長，何栢良認為，禁聚措施應分戶外及戶內，對於戶外、空氣流通較佳的地方，禁聚令有放寬的空間。

另外，嘉里貨倉小型爆發後，英國馬莎發表公告，指收到供應商嘉里通知事件，正為全線的店舖進行消毒，今日起營業時間可能有變化。