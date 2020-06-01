內地升學資助計劃接受申請　函蓋186所院校

到內地升學是中學畢業生的出路之一。教育局今日(1日)宣布，2020/21學年「內地大學升學資助計劃」由即日起至9月21日接受合資格香港學生申請。資助計劃將惠及在186所指定內地院校修讀學士學位課程的香港學生，較去年的181所內地院校多了5所，該計劃不設名額上限。

合資格的學生可申領資助計劃下的「經入息審查資助」或「免入息審查資助」，前者只提供予通過入息審查的學生。資助計劃下的資助款項會按年發放，資助年期為有關學生於指定內地院校就讀的學士學位課程的正常修業期。符合資格的申請人只可在同一學年內，接受「經入息審查資助」或「免入息審查資助」二者其一。

在2020/21學年，資助計劃下的「經入息審查資助」的全額資助為16,800港元，半額資助為8400港元；「免入息審查資助」的金額為5600港元。指定內地院校共有186所，包括將於2020/21學年參與「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」的122所院校。

符合申請資格的學生須於8月14日或之前(適用於2020/21學年以前已入讀指定內地院校的學生)，或9月21日或之前(適用於2020/21學年首年入讀指定內地院校的學生)，把填妥的申請表格以郵寄方式遞交教育局。教育局將於2021年第一季或之前通知個別申請人其申請結果。