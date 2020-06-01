小一統一派位結果公布在即　9成家長憂子女未能適應升學

受新冠肺炎疫情影響，小一統一派位結果將改以本地郵政速遞方式通知家長。教育局於本周三(3日)至周四(4日)將印有派位結果的《小一註冊證》，以上門形式派遞給家長。有機構日前以網上問卷調查，研究今年升小一學童的家長壓力。調查結果顯示，有88%家長擔心孩子未能適應小一的生活；另約90%家長在疫情期間因要兼顧子女的學習而感壓力，當中部分家長已壓力爆煲。

香港路德會社會服務處轄下的服務單位「路德家長專線」及「童心閃耀計劃」在學前單位提供社工服務先導計劃，於上月13日至25日期間，以網上問卷收集了105位家長的回應。調查發現，家長在疫情期間因要兼顧子女的學習而感受到不同程度的壓力，當中約48%家長稱非常有壓力，甚至有約8%家長表示壓力爆煲。另約90%家長擔心孩子因疫情未能上學而影響學習進度。調查亦揭出即使家長在管教孩子有壓力時，有48%會先尋求身邊的人協助，僅約38%家長會尋求社工協助，21%則會自行處理 。

「路德家長專線」單位主管陳玲敏指出，調查反映受新冠肺炎而停課的影響下，大大增加了K3家長的憂慮，部分家長更自覺壓力爆煲。她建議家長面對壓力時，不要待壓力爆煲才處理，「無論是尋求身邊人或是專業人士協助也可，最重要是懂得正確紓緩壓力的方法。」但當壓力影響日常生活，如睡眠不足、飲食失衡、工作經常出錯、心神恍惚、失去社交興趣、與家人關係緊張等，則應及早尋求社工或專業人士協助。