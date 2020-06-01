陳茂波指不會實施外匯管制　聯匯制度毋須美國批准

香港不會實施外匯管制，而過去一周亦無明顯資金外流。

立法會財經事務委員會今早(1日)舉行會議，政府於會上簡報香港整體經濟的最新狀況。財政司司長陳茂波在會上指出，香港經濟受新冠肺炎疫情影響，當局於4月底將2020年全年實質本地生產總值(GDP)增長預測向下修訂為-4%至-7%；若本地疫情持續受控，而香港主要貿易夥伴能順利開展重啟經濟計劃，估計香港經濟表現可望於今年下半年逐步走出谷底。不過，他警告若暴力衝擊重臨，必定會阻礙香港經濟復甦的步伐。

對於美國可能對香港採取制約措施，陳茂波重申，香港不會實施外匯管制，而過去一周亦無明顯資金外流，又說實行聯繫匯率制度毋須經過美國批准，強調引入港區國安法有必要性。

金融界議員陳振英關注，香港現有的經濟預測數字未有計入「港版國安法」對市場的影響，質疑陳茂波指現時最新的本地生產總值增長預測為-4%至-7%，未必能夠反映實際情況，詢問當局會否在一至兩個月後重新估算。他又關注香港經濟轉型問題，以南韓為例，指當地於1998年失業問題嚴重時，發展文化產業及醫學美容產業，問港府會否參考。

陳茂波回應時指，商界普遍理解訂立「港版國安法」的原因，認為立法有助維持香港營商環境，鞏固香港作為國際金融中心地位，又指不會即時檢討相關數字，但會對此密切留意。至於經濟轉型方面，他強調當局過去2、3年有推動經濟多元發展，又重申政府會繼續努力。