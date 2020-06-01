疫情陰霾下　赴日工作假期申請人數減6成

日本一向是港人申請工作假期的熱門地點，日本駐港總領事館今日(1日)表示，今年第1期「日港工作假期計劃」申請，有142人申請，全部人均成功通過審查，有關簽證申請受理號碼的結果將於明日(2日)上載領事館網頁。惟由於受新冠肺炎影響，今期的申請人數較去年同期大減近6成，亦為自2011年以來，第一期申請人數第2低的一年。

總領事館表示，由於限制發出簽證的措施仍然生效，原定領取簽證日期「由6月3日至8月31日止」，改為「限制發出簽證措施解除後之3個月內」。

根據資料，今期申請人數有142人，較去年同期的351人，大減近6成；當中有75人為女性，佔總數52.8%。眾多申請者中，以「27至30歲」的群組佔多數，有84人，佔總體59.1%。有85人為大學或以上學歷，佔總體約6成。

至於今年第2期工作假期計劃，將於今年10月5日至30日接受申請，通過審查人士的發表日期將於12月1日。另總領事館透露，由於日本現時實行強化邊境口岸措施，今年4月訪日外國旅客人數，與前年同月比較激減99.9%至2900人。