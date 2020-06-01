指控港方公司侵權　台灣「洪瑞珍」取得臨時禁令

上月本港出現多宗市民懷疑進食「洪家手作洪瑞珍三明治」後中毒的個案，其後遠在台灣的「洪瑞珍三文治」後人洪峻聲表示「洪家手作」是仿冒「洪瑞珍」的品牌。原來早於今年1月，「洪瑞珍」的後人已在本港入稟高院，控告在港製作及售賣「洪家手作洪瑞珍三明治」的廠商及店舖侵權，案件至今仍未正式開審。

洪瑞珍的後人今日(1日)就向高院申請臨時禁制令，要求禁止售賣「洪家手作洪瑞珍三明治」的廠商及店舖在案件完結前，再使用「洪瑞珍」三字及與其相似的商標，最終獲法官批准。

原告是「洪瑞珍」的後人洪峻聲及洪勝鏘，被告是在港分別製作及售賣「洪家手作洪瑞珍三明治」的鈺滿堂實業有限公司及由張乙家經營的水晶屋，其中只有鈺滿堂派出律師代表到庭。

法官最終在鈺滿堂同意下，頒令禁止該公司在案件完結前，在其產品上再使用「洪瑞珍」三字及與其相似的商標，但禁令不包括使用「洪家手作」四字。

至於水晶屋方面雖然沒派代表到庭，但法官表示為保障原告的商譽，特別是最近出現食物中毒事件，故決定同樣向水晶屋頒發禁制令至案件完結。