美警殺黑人：示威者白宮外縱火燒國旗　警催淚彈驅散

美國的大規模反警暴示威踏入第6日，首都華盛頓特區的白宮外圍連續多日有示威者聚集，周日（5月31日）宣布宵禁令後場面仍然混亂，儼如「戰場」，白宮更罕有關燈。大批人士在白宮外焚燒雜物、國旗及大肆破壞，並與警方發生衝突，後者用催淚彈、閃光彈等驅散人群。有示威者更展示寫着「下次殺死特朗普」的標語牌。

示威於當日早上大致和平，大部人在街頭高叫口號、靜坐及遊行，但入夜後混亂和衝突情況加劇。在華府中心地帶，不少人在公園用雜物和樹枝縱火，亦有示威者在白宮附近向警方投擲石頭、水樽、砲仗等。白宮周圍亦有多處火頭，有人在分隔警方與示威者的圍欄縱火，火勢猛烈及冒出濃煙；而拉斐特公園附近、近200年歷史的聖約翰聖公會教堂亦被焚燒。

警方出動催淚彈、胡椒噴霧和閃光彈驅散人群，不少人在衝突期間受傷。華府較早前調查國民警衞軍駐守白宮，有線電視新聞網絡（CNN）引述司法部消息，法警及緝毒局特工亦被部署到白宮對面的拉斐特廣場一帶協助執法。

在紐約市，入夜後亦出現同類情況，街頭充斥示威者，有人焚燒汽車及闖入商店搶劫；紐約市長白思豪女兒基亞拉（Chiara de Blasio）因涉嫌參加非法集會被捕。在加州洛杉磯的場面同樣混亂，在警員在聖莫尼卡向示威者施放多枚催淚彈。