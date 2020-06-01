老人專科中心涉贈現金券賣廣告　醫生葉衛民停牌緩刑

老人科專科醫生葉衛民被指在2017年3月，認許、默許或未有採取足夠步驟，阻止其持有的香港老人專科中心，派發印有50港元現金券的宣傳單張，事件涉廣告成分，違反《香港註冊醫生專業守則》。醫委會今日(1日)召開紀律研訊，葉承認一項專業行為失當罪，被判停牌1個月，緩刑1年。

案情指，位於美孚的香港老人專科中心，於2017年3月寄出宣傳單張，公布醫療中心開幕的消息，傳單上印有價值50港元的現金券，吸引市民惠顧其身體檢查套餐，事件涉及商業廣告成分。惟葉衛民作為香港老人專科中心的唯一總監及股東，未有在傳單派發前事先查閱，涉認許、默許或未有採取足夠步驟阻止醫療中心派發現金券，有違醫委會規定，被控一項專業行為失當罪。

葉承認控罪，其代表律師求情時指，被告事前並不知悉現金券一事，他得悉事件後，已隨即要求同事移除優惠券，並停止相關優惠，但被告承認當時與下屬欠缺溝通，對事件感到非常悔疚。葉事發後已要求同事派發宣傳刊物前，需先讓他查閱，確保事件不會再發生。他在現職的新公司，亦同樣執行此嚴格措施。

葉亦親自陳辭，就事件上的疏忽和過失，向席上的主席及各委員等道歉，並發誓指做醫生要保持良好品德，「商業推廣係唔啱㗎」，認為自己必須負上全責，承諾「有錯必改」。

醫委會研訊小組裁定葉專業行為失當罪成，但考慮到現時已改過，並執行嚴格措施，確保不會重犯，遂判他停牌1個月，緩刑1年。