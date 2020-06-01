旺角傷人案提堂　事主情況不樂觀主謀在逃

旺角一間遊戲機中心上月中發生懷疑黑幫圍毆15歲少年事件，遇襲少年脾臟受損兼腦出血，至今仍未恢復知覺。警方事後拘捕6名青年，控以他們一項有意圖而傷人罪，他們今（1日）被解往西九龍法院提訊，暫毋須答辯。案件現押後至7月28日再訊，以待控方繼續調查，期間各被告還押。

6名被告依次是16歲姓麥男生、18歲學生彭家豪、15歲男生、22歲無業青年陳榮森，以及分別姓劉和姓胡的16歲男生。控罪指他們於今年5月16日，在旺角洗衣街金雞遊戲機中心內，有意圖而傷害15歲男事主。

控方反對被告擔保，指案件懷疑與黑幫打人有關，目前主謀仍然在逃。而案發時主謀相約各被告到遊戲機中心樓下聚集，待事主出現即施襲，期間主謀用滅火筒和膠板打事主，事主中招倒地，6名被告則繼續襲擊事主。事主當時無反擊之力，30多秒後終不省人事，7人亦乘機逃去。事主送院治理，其脾臟受損兼腦出血，需送入在深切治療部，至今仍未恢復知覺，且情況並不樂觀。

辯方提出以1000至10萬元為各被告申請擔保，最終被拒。