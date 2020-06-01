網民熱話：蕩失路闖觀塘繞道　腦退化伯伯獲暖男相助

有腦退化的長者經常會迷路，一旦誤闖「危險地帶」，分分鐘發生意外。近日有鐵騎士途經觀塘繞道時，發現一名伯伯獨自在公路步行，為恐發生意外，鐵騎士停車了解，且發現伯伯患有腦退化，於是陪同伯伯等候警員到場才離去，行徑非常窩心。

事主Ringo Tam在Facebook群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」貼文講述事件經過。事發於昨日(31日)中午近12時，事主指當時見伯伯在觀塘繞道行走，他停車上前了解時，對方表示正準備前往茶果嶺。「我話呢個方向唔啱！想帶佢返落去，不過佢冇聽我講繼續行，惟有打999同跟住佢。」事主最後等至警員到場才離開，事主最後亦窩心提醒大家，「請照顧好身邊有腦退化嘅長者！」

從事主上載片段可見，該名持長雨傘的伯伯，一身街坊裝在石壆旁緩緩前進，事主發現伯伯後隨即停車上前協助。直至警員到場事主才開車離開。不少網民都大讚「好人好事」，「終於見到正能量！」「大家要學習下喺安全情況下幫忙！」

網民有話

Henry Ip：做得好。幫手報警接伯伯離開

Natalie Yuen：好多揸電單車嘅都好有人情味

Wong Ling：如果無記錯呢個伯伯唔係第一次走咗出嚟，佢老婆都80幾90歲啦！

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