指法律代表疏忽輸官司　浸聯會入稟索償

香港浸信會聯會因捐款問題，近年多次與南太電子創辦人、「電子大王」顧明均訴訟。會方上星期五（5月29日）入稟高院原訟庭，指控其前法律代表在處理該些案件時疏忽導致它蒙受損失，向該律師行索償至少3200多萬港元。

本案原告香港浸信會聯會在入稟狀表示，曾委託被告呂羅律師事務所曾處理3宗訴訟，當中包括顧明均要求原告退還捐予母校培正小學的2000萬港元、顧呈請原告清盤、及顧控告原告誹謗之案件。

資料顯示，顧其後獲退回2000萬港元捐款。清盤案方面，原告亦須向顧支付訟費。至於誹謗案件，法院則判顧勝訴，原告須向顧作賠償及支付訟費。

原告在入稟狀指，被告在處理上述3宗案件時疏忽及違反合約，要求它賠償原告的損失。就退還捐款案，原告現要求被告賠償捐款本金2000萬港元、利息1068萬多港元，再加付給顧的訟費。清盤案方面，原告就要被告負責原告付給顧的訟費，金額不少於25萬港元。而在誹謗案中，原告就表示它要向顧賠償48萬多港元、訟費82萬多港元，另外原告為刊登道歉啟事，亦花了近4萬港元。原告現要求被告全數賠償上述費用，以及原告自己花費在這3宗案件中的費用。