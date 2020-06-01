梨木樹邨深夜可疑物起火傳巨響　重案組接手調查

葵涌梨木樹邨榮樹樓，昨日(31日)凌晨4時許，警方接獲一名姓陳(51歲)女住戶報案，指上址一樓層單位對開傳出聲響及異味，並發現一可疑物品起火。陳其後自行將火救熄，事件中無人受傷。

警員及消防接報到場，經初步調查，相信起火原因有可疑，案件列縱火，由新界南總區重案組接手調查，暫未有人被捕，可疑物品亦由警方爆炸品處理課人員檢走作進一步檢驗。

據了解，有多名街坊聽到巨響後，不久即有多名警員登樓調查，其後又有爆炸品處理課車輛到場，引來一陣恐慌。此外，於網上社交平台上，有人曾張貼相關照片，相片中可見一單位大閘被熏黑，懷疑遺下爆炸痕迹，地上散落一部手提電話零件。

居住在榮樹樓4樓的李先生稱，曾聽聞街坊指事發地點為該大廈約24樓，而昨日有警員上門進行問卷調查，內容問及有無聽到爆炸聲、最近有無目睹可疑人士出入等等，但他並未察覺有相關情況。他認為梨木樹邨向來治安良好，未有對今次事件感到憂慮。

另一名街坊何伯亦稱昨日未聞爆炸聲，而他住在榮樹樓已經15年，認為樓下有保安員認真把關，少有非住客人士可以登樓，故此並不擔心。