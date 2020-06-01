警校教官涉呃學警25萬元　學員為仕途就範

警察學院一名警長涉嫌在擔任一班30名學警的副班主任時，逾半年內以不同理由向學警騙錢要錢，取得共25萬港元。涉案警長否認兩項欺騙手段取得財產、一項公職人員接受利益及一項公職人員行為失當罪，案件今（29日）在區域法院開審。控方案情指，被告多次威嚇學警，說會令他們不能畢業，而就算成功畢業，他亦會動用警界人脈去為難他們，學警們因害怕仕途受挫而服從。

控方開案陳詞指，被告歐智威（49歲）案發時為警長，駐守警察學院操練及槍械訓練組。被告於2012年12月至翌年6月期間，同時擔任2170期SS班的副班主任，負責福利、宿舍管理和班務等事宜。

被告於受訓首天要求學警一共支付18萬港元作為「承接費」，以接受上一期學警留下的熨斗及吸塵機等物資，惟「承接費」並不存在，因上一期學警根本沒有遺下任何物資，而學院亦會免費提供這些物資。

被告隨後在課程的不同階段，都用不同藉口要求學警付錢，如稱要為他們製作紀念冊，索取共6萬港元的費用，惟學警畢業後均沒有收到紀念冊。他並要求學警購買紀念品、手提電腦和藥物等與課程無關的物品。他更在課程尾聲時，更讓學警送贈他1萬港元以表謝意。

控方傳召高級督察李美鸞作供，李於案發時為學警訓練的主任教官。李於盤問時，同意在學警如有需要，警察學院會准許他們自行購買藥物、熨斗及吸塵機等物資。