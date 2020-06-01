法官指警沒解釋被告傷勢　青年脫襲警罪

從英國大學休學返港的青年於去年因涉嫌參與非法集結被捕後，被指在警車內用頭撞警員，他否認一項襲警罪，案件今（1日）觀塘法院審結，裁判官隨即頒下裁決，指被告登上警車前沒有表面傷痕，到警署後卻傷痕纍纍，鼻部骨折頭部有傷，而涉事警員卻沒有解釋被告傷勢是何以造成，直指警員不是誠實可靠證人，裁定被告罪名不成立。

24歲被告譚皓宇，被控於去年8月4日，在黃大仙警署外一輛警方便裝車輛內襲擊偵緝警員沈鴻源。

裁判官裁決時指，控方依賴警員沈鴻源單方面證供，他的醫療報告顯示其右眼及左手無名指受傷，惟他在庭上卻供稱左邊面部疼痛及流鼻血等，與報告所述根本不一致。

另外，從被告在警署拍攝的照片及醫療報告顯示，被告鼻骨骨折、頭部多處受傷，認為以他的傷勢的嚴重程度，沈不可能不知道是如何造成，但他在供詞中一直沒有作解釋。裁判官遂裁定控方舉證未能達致毫無合理疑點，判被告罪名不成立。

聲稱遇襲的警員沈鴻源早前供稱，當日被告在警車上用頭撞他。但據辯方案情指，沈因發現被告拿出手機，伸手去搶但搶不到，便拳打被告頭部，還反覆說「你做咩襲警！」被告當時回應說：「我無襲警，依家係你打我！」