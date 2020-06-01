嘉里員工染疫馬莎全線消毒　顧客稱擔心會避觸「毒果」

新冠肺炎本地個案再現，其中一名女患者在葵涌嘉里物流溫控貨倉包裝工場內工作，該包裝工場主要為馬莎超市的進口蔬果貼標籤。英國馬莎今日(1日)宣布會徹底消毒全港門市，中環分店有職員表示，全線分店已於昨晚(5月31日)進行全面消毒，該分店營業時間亦未受影響。有顧客表示購物時會避免去食品部，或接觸有播毒風險的蔬果等食品

位於中環皇后大道中的馬莎分店今日照常營業，記者現場所見，仍有不少人前來光顧，惟食品區有幾個原本放芝士和蔬菜的雪櫃蓋上簾幕，並貼上暫時缺貨的告示。店內職員表示，因為嘉里物流貨倉仍在消毒，所以部分蔬果未能送貨，以致店內有一些食品缺貨。

市民方女士今日在馬莎購物，坦言有少許擔心，特別是知道負責食品標籤的嘉里包裝工場有確診個案，購物時亦刻意避免去食品部。

任職廚師的何先生指，家人喜歡去馬莎，知道有蔬果標籤人員染疫的問題。他表示會盡量減少觸碰有關產品。另一顧客吳女士則表示，知道分店有進行全面消毒，所以不太擔心。