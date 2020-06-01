行會明拍板公務員調薪　葉劉：傾向凍薪　黃國健反對

在新冠肺炎疫情打擊下，香港經濟低迷，早前公布的公務員薪酬趨勢調查認為公務員可「疫市加薪」，惟公務員團體華員會反而建議應凍薪3年；而另一公務員團體香港高級公務員協會則指應按通脹調整。行會將於明日（2日）審議公務員薪酬調整，有行會成員今（1日）以個人身份表示，綜合現時市況、加薪點等因素，傾向支持凍薪。

早前的公務員薪酬趨勢調查結果，低級、中級至高級公務員今年加薪淨指標為1.15%、1.98%和1.68%。惟華員會卻建議全體公務員由今年度起凍薪3年，但政府要承諾在經濟好轉時，補回今年度未有按指標調整的薪酬差額，及暫停薪酬趨勢調查2年。對於有關建議，早前已有政界人士認為是「除笨有精」。相反，香港高級公務員協會認為建議是偏離機制的做法，更致函公務員事務局局長聶德權，要求2020/21年度各層級公務員的薪酬調整不少於2.8%的通脹水平。

有消息指行會明日將就公務員調薪定案，身兼行會成員的議員葉劉淑儀表示，就她個人意見，鑑於於本港經濟今年非常差，勞動市場亦出現很多裁員、減薪的情況，加上基層公務員的加薪點低，她傾向支持凍薪以示公務員團體與民共度時艱的意志，但強調不認同公務員減薪的意見。

至於另一行會成員黃國健則指自己作為工會代表，他不支持凍薪和減薪的建議，認為應按通脹調薪，惟最終決定，還需按公務員薪酬調整的6大因素考慮，即社會經濟情況、政府財務狀況、生活指數、職方要求及公務員士氣。