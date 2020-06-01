90%婦女面對子女及經濟等壓力　近半憂失業

新冠肺炎疫情雖趨穩定，但疫情對婦女帶來不少困擾。有團體今日(1日)公布調查，結果發現90%受訪者面對中高程度的壓力，當中近30%人的壓力來自經濟問題，包括擔心生活開支、住屋開支等，團體希望政府盡快設立不少於3個月的「失業援助金」，每月發放6000港元現金資助，以及開設中短期合約職位，加強支援基層婦女和疫情下失業人士。

民建聯婦女事務委員會在上月12至25日進行調查，以網上問卷形式訪問了337名年齡介乎18至59歲的婦女。結果發現90%的受訪女性面對中高程度的壓力，主因包括子女問題(29.7%)、經濟(26.4%)、健康(24.9%)等。在經濟壓力方面，團體指由於香港百物騰貴，但近日不少人面對收入減少，甚至面臨開工不足或失業，有76.4%受訪者擔心生活開支、另外亦有16.9%人擔心住屋開支、擔心子女開支為4.5%、1.1%人擔心醫療開支等。

委員張琪騰指，調查結果顯示有近半受訪婦女擔心失業，又指早前已有調查顯示疫情令婦女失業數字增加，其中對中年與年長婦女影響最大，又因失業後轉型困難，亦有受訪者被減薪、放無薪假或減工時等。委員會主席葛珮帆表示，有婦女向她反映其銀行存款只剩300港元，但由於仍有資產，未符合申領綜援條件，惟家庭開支不能少，要應付日常開支，又要照顧停課的子女，以及搜購防疫用品，令她們生活壓力大增。

團體認為政府一直以來未有支援婦女的負面情緒，希望政府盡快設立不少於3個月的「失業援助金」，每月發放6000港元現金資助，加強支援基層婦女，同時要求政府開設中短期合約職位，可考慮針對因疫情而失業的人士提供再培訓津貼，如為待業婦女轉型為學生停學時的保母、家庭助理；為高學歷人士加推持續進修基金至3萬港元，讓他們報讀進修課程，又可設立職場技能與知識相關課程等。