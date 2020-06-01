港版國安法︰美宣布撤銷香港特殊待遇　華外交部稱將堅決回擊

全國人大日前通過「港版國安法」的立法決定後，美國總統特朗普宣布撤銷香港特殊待遇，並揚言會制裁中港官員。中國外交部發言人趙立堅周一（6月1日）回應，批評美方對中方的種種指摘完全罔顧事實，所宣布的措施嚴重干涉中國內政，且損人害己，中方對此堅決反對。他強調，美方任何損害中方利益的言行，都將遭到中方堅決回擊，敦促美方立即糾正錯誤，慎重妥善處理有關問題。

趙立堅重申，香港事務純屬中國內政，制訂港版國安法是中國全國人大行使中國憲法賦予的權力，目的是彌補香港在國家安全立法方面的缺失，以便更好地貫徹「一國兩制」，維護香港長期穩定繁榮，任何國家均無權也不應干涉。他強調，中國維護國家主權安全發展利益、貫徹「一國兩制」方針、反對任何外部勢力干預香港事務的決心均堅定不移；美方對港版國安法橫加干涉是注定要失敗的。

趙立堅表示，中美合則兩利，鬥則俱傷；美方近期泛化國家安全概念，以莫須有的理由惡意打壓中國企業，現又威脅調查在美上市的中國企業，出台措施限制中國留學生赴美簽證等，進一步損害中美經貿和兩國關係；在國際社會共同抗擊新冠疫情時，美方仍無端指摘中國和世衞，企圖轉移視線掩飾自己抗疫不力，更是不道德的做法。他強調，美方阻擋中國發展壯大的圖謀注定不會得逞，促美方摒棄冷戰思維和意識形態偏見，不要在錯誤的道路上愈走愈遠。