去年國歌法公聽會涉不遵守秩序　眾志3成員表證成立

立法會《國歌條例草案》委員會去年3月16日舉辦公聽會，香港眾志副主席鄭家朗和另外2名女成員吳嘉兒及何秀儀在發言過後，離開座位，走向時任政制及內地事務局局長聶德權所坐的位置。他們3人事後被票控未有在會議廳內遵守秩序，何另被控襲擊男保安罪，案件今日(1日)在東區法院開審。裁判官在聽取控方證供後，裁定3名被告所有控罪表證成立，辯方不傳召任何證人，案件押後至明日續審，由控辯雙方結案陳詞。

立法會一級保安助理許耀德今日供述，鄭家朗當日在會議廳剛完成發言後，突然從桌下拿出小型擴音器離開座位，吳嘉兒及何秀儀也跟著衝出來，許見狀張開雙臂欲阻擋何，但被何的左膊撞到自己左膊，遂失平衡及痛到跌地。

辯方盤問許時指出，許聲稱被何撞到後左臂無法屈曲，惟現場片段卻見到許多次手臂移動及屈曲，許在庭上表示同意。辯方又向許指出，片段顯示何的左肩是撞向咪座而非其左肩，許也確認。

控方庭上播出事發片段，裁判官翻看多次後也表示看不到有許所說的「左肩撞左肩」的情況，也未見何有出手推許，反而是許一直張開雙臂擋著何。辯方亦指，片段顯示許出現猶如熊抱何的動作，而何則是一直迴避著許，並無繼續衝前，強調二人有身體接觸也不代表何有襲擊意圖。

二級保安助理關偉強則供稱，吳嘉兒當日將手上紙張拋擲到地上及聶德權桌前，被他成功阻止，惟裁判官稱看不到吳拋擲紙張。經辯方盤問後，關改稱吳是「打開」而非「拋擲」紙張。

女高級保安助理林惠玲供稱，當時見鄭家朗發言後離開座位，她遂上前攔截，鄭曾用咪廣播。惟辯方指鄭未發言已被林搶去小型廣播器，更扯斷電線，故根本沒有無線咪存在。林改稱自己已忘記。