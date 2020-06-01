政Whats噏：回應英文提問　何啟明睇貓紙兼要新老細幫拖

本身係議員嘅何啟明今日(1日)首次以勞工及福利局副局長身份會面傳媒。有記者提問指明話坊間質疑何嘅英語能力，何就回應工作能力問題市民自有公論。其後有記者提出三條英文問題，何就拎出早已準備嘅「貓紙」，而「新老細」羅致光亦幫手「護短」，表明幫何回答第三條問題，但第一第二條就要靠何自己應變啦！

話說有記者提出英文問題，何第一句竟然係話「呢位記者提出好多問題」，然後拎出早已放喺袋嘅「貓紙」，開始反覆閱讀。唔知羅致光係咪睇到呢個情況而怕何搞唔掂，即刻「護短」並用英文講「我回應第三條問題」，而何得到「老細」幫手後亦都放心作答。但唔知何係新上任緊張，定係英文水平有待改善，過程中都有啲「甩甩咳咳」，但最後都總算完成任務，羅亦都隨即「接波」，幫手答埋第三條問題。

其實問答環節中，有記者指坊間有人質疑何嘅能力，包括英語能力。何回應話市民自有公論，而當記者提出英文問題嘅時候，何就需要拎「貓紙」，唔知市民嘅公論係點呢？英文水平好唔好，其實都唔緊要嘅，畢竟何喺發言嘅時候都講過會同羅局長「取長補短」，多多向局長學習嘛！