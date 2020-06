串謀轉介公院病人看私家　醫管局3前醫生不認罪

醫院管理局轄下明愛醫院一名副顧問醫生涉嫌串同一對醫生兄弟,將逾60名醫管局病人非法轉介到兄弟的私家眼科診所,他同時更被指盜取醫管局藥物。3人否認串謀犯公職人員行為失當等罪,案件(1日)於區院開審。控方開案陳詞指,3被告透過電話訊息互通病人消息及紀錄,除說「有錢齊齊搵」,更叫不轉介個案其他醫生去「吃屎」,有護士曾目睹有人在巡房時向病人派卡片介紹自己診所。

3名被告分別為邱承建(40歲),以及朱東麒(46戱)和朱東恒(43歲)兩兄弟。他們同面對一項串謀犯公職人員行為失當罪,此外兩兄弟再各自偕邱被控另一項串謀犯公職人員行為失當。而邱就再被控多一項盜竊罪 ,指他盜取醫管局的29支滴眼劑及9支眼藥。

控方開案陳詞,案發時3名被告分別是或曾經是明愛醫院眼科部的醫生。其中第一被告是該處的副顧問醫生,他在被捕後辭職。次被告則於2011年7月辭職作私人執業,之後再返回醫管局任兼職醫生直至2016年8月,而他亦是涉案艾菲整形及眼科專科醫務中心的東主。第三被告則早在2016年轉任兼職醫生至2017年3月,同時到次被告旗下診所執業。

控方指案發於2012至2016年間,第一及第三被告把醫管局66名病人轉介予次被告的診所,並向次被告轉發26份病人紀錄。而首被告更在未得准許下,私下到次被告位於尖沙咀的診所應診。控方指有關行為不但違反了醫管局守則,亦牽涉利益衝突。

控方又指,3人透過電話訊息互通受轉介病人的個案及資料,首被告曾叫次被告聘請他,次被告則指他們可以自己做生意、「有錢齊齊搵」,更着其餘二人從明愛醫院找多些病人;第三被告則亦稱「All other eye doctors can go eat shit. They never refer」(其他眼科醫生可以去「吃屎」,他們不會轉介),而首被告就回應「We help ourselves. Don’t worry.」(我哋幫自己,不用擔心)。

控方更表示,首被告曾向明愛醫院的護士承認曾轉介病人予另外兩名被告,並說第二被告會給他錢,明言想為離開明愛鋪路;亦有護士隨第三被告巡房時,目睹他向病人派卡片介紹自己及次被告的診所。

至於盜竊罪方面,控方指首被告於2016年5月26日致電予趙姓護士說自己不適,但醫院不許醫生開藥給自己,遂希望以她名義取藥。他當時開了24星期分量的藥,但因藥房查問減至16星期。廉署及後到涉案的尖沙咀診所起回部分藥物。

3人在2016年6月被捕,首被告警誡下稱「我係有轉介過醫院啲病人比兩位朱醫生,因為我為咗病人着想,有啲病人等唔切醫院,我咪介紹舊同事比病人考慮,呢啲都係事實,但我無收過任何利益」。而廉署人員搜查他的住所時,找到一個載有逾4萬港元的信封,並在其中4張500元紙幣上找到第三被告的基因。