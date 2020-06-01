傳東鐵線試車出2故障　9卡新列車押後至7月中載客

港鐵沙中線工程又再「甩轆」！為配合沙中線工程下東鐵線伸延過海，港鐵原定計劃在今年中，陸續於東鐵線引入9卡列車，與現時採用的12卡列車「混合跑」。消息指，「混合跑」原定本周六(6日)開始，但日前港鐵於深夜測試東鐵線新信號系統時出現2項故障，其中1項是多列參與試車的列車在車務控制中心顯示屏上失蹤，港鐵眼見事態嚴重，將「混合跑」日期押後至今年7月中。東網正向港鐵及機電工程署查詢事件。

沙中線項目分為2條走線，其中1條是現時馬鞍山線經大圍向九龍伸延，並於紅磡站擴建部份與西鐵線連接，成為「屯馬線」；而另1條則是將現有東鐵線伸延過海，經會展站到達金鐘站。由於港島月台空間有限，只能容納9卡車廂的列車，因此港鐵需逐步將東鐵線現時採用的12卡車廂列車，替換成9卡車廂的韓國製新列車。

港鐵今年4月中宣布，將於今年中起，逐步將9卡列車引入東鐵線，與12卡列車「混合跑」接載乘客，同時安排部份12卡列車調離東鐵線，預計此「換血」過程需時1年半才完成。

綜合多名消息人士指，港鐵原本安排「混合跑」在本月6日展開，但因為東鐵線新信號系統試車出現故障，導致計劃押後到今年7月中才實施。消息稱，港鐵日前安排多列列車在凌晨時份，在東鐵線將實際行車時間表行駛，期間有部份路段的道岔出現故障，導致參與試車的列車需暫停行駛。

另一次試車故障，則是車務控制中心的顯示屏，突然有多輛參與試車的列車失去蹤影，令到車務控制中心職員未能得知列車於路軌上的實時位置，於是暫停試車。消息指，機電工程署亦有派人參與相關試車過程，知悉相關故障，並要求港鐵解決相關問題，否則不批准東鐵線實施「混合跑」載客安排。